Directie van producent raambekleding Jasno in Eersel draagt leiding over

EERSEL - De producent van raambekleding Jasno in Eersel krijgt met ingang van 1 november een nieuwe algemeen directeur. Commercieel directeur Bram Raaijmakers neemt het stokje over van de twee aandeelhouders Jeroen Hermans en Simon Sants, die sinds de oprichting in 2001 het bedrijf hebben opgebouwd.

Volgens Hermans is nu het juiste tijdstip om Raaijmakers de kans te geven een volgende stap te maken met het bedrijf. „We werken al lang met Bram samen en hij heeft met succes verschillende managementfuncties uitgevoerd. We zorgen het komende halfjaar voor een goede overdracht en trekken ons dan terug om andere dingen te gaan doen, hoe moeilijk dat misschien ook zal zijn.”

Raambekleding

Jasno maakt shutters en andere systemen voor raambekleding. Dat doet het bedrijf voor 95 procent met een partner in China en voor de rest in Nederland. Op het hoofdkantoor in Eersel werken 26 mensen aan onder meer ontwikkeling en verkoop van de systemen. De omzet loopt volgens Hermans tegen de 10 miljoen euro per jaar.

In 2016 maakte Jasno gebruik van onder meer sociale werkplaats WVK in Bladel voor de productie in Nederland. Sindsdien heeft het bedrijf volgens Hermans een eigen productielocatie in Nistelrode opgezet. „We hebben dat naar ons toegetrokken omdat de productie toch een te complex procedé was. De afzet van onze types Fools en Swings die we daar maken groeit met 30 procent. Wij zijn de enige in onze branche die sowieso nog groeit in Nederland.”

Groei Duitsland valt tegen