Dit is wat een app allemaal over jou weet

Facebook heeft jarenlang logs bijgehouden van alle telefoontjes en berichtjes op androidtoestellen . Máár daar had het toestemming voor gekregen, claimt het bedrijf. Waar geven we eigenlijk allemaal toestemming voor? En waar gebruiken die bedrijven onze informatie voor?

Een gratis app downloaden, dat is zo gepiept. Daarna volgt altijd die ogenschijnlijk onbeduidende vraag over toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens. De meesten van ons klikken klakkeloos op ‘ja’. Maar waar zeggen we dan ‘ja’ tegen?

Nou, tot je contactpersonen, locatie, foto’s, camera, notities, agenda. Dat soort zaken deel je op het moment dat je op 'ja’ klikt. Sommige apps hebben die persoonlijke informatie écht nodig om te kunnen functioneren. Zoals een zaklamp-app alleen werkt als je toegang geeft tot het gebruik van camera, anders kan-ie geen licht schijnen.

Maar meestal vragen die app-aanbieders om toegang tot veel meer. En die gebruiken ze voor een heel ander doel, namelijk: de eigen portemonnee. Je leest het goed: al die informatie die je weggeeft als je 'ja' zegt, is geld waard. En nee, dat is dus niet alleen bij Facebook.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Wat ze ermee doen? Die app-aanbieders van die zaklamp-app of een fitness-app kunnen jouw persoonlijke info doorverkopen aan marketing- of advertentiebedrijven. Wat ze ook wel doen is andere bedrijven rechtstreeks toegang geven tot al jouw gegevens.

Consuwijzer - de digitale consumentenvraagbaak van de Autoriteit Consument en Markt - heeft de gevolgen op een rijtje gezet. Dit is bijvoorbeeld wat er gebeurt als je toestemming geeft om je locatiegegevens te delen: de app-aanbieder (en/of de partij aan wie hij het doorspeelt) weet dan precies waar je uithangt. Elk moment.

Deel je je foto’s, video’s en audiobestanden? De app-aanbieder en eventueel het bedrijf met wie het deze gegevens deelt, kunnen al je bestanden zien of horen en afspelen. Al die bestanden.

Volledig scherm © AFP

Geef je toegang tot je persoonlijke berichten zoals e-mails, sms'jes en chatberichten? Het begint misschien te dagen: de commerciële partij kan meelezen met je persoonlijke berichten en komt op deze manier tamelijk veel over je te weten. Misschien wel meer dan de meeste bekenden.

Deel je informatie over de wi-fi thuis, dan weet de partij meteen waar je woont.

Geef je toestemming voor het delen van contacten? Als je een app toegang geeft tot je contacten, dan deel je álle contactgegevens van je vrienden. Ook al hebben die vrienden en kennissen of zakelijke contacten daar nooit toestemming voor gegeven, hun telefoongegevens of eventuele adresgegevens zijn in the pocket.

Kwaad

Toch is het niet verboden wat die app-aanbieders doen. Het enige is: de app-aanbieder moet er wel duidelijk over zijn – ook waar de aanbieder de gegevens voor gebruikt en met wie hij ze deelt. Maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk. Kortom: die ene ogenschijnlijk nutteloze vraag over toegang tot persoonlijke informatie is dus belangrijker dan we direct realiseren.



Consuwijzer voert al enige tijd een campagne om consumenten bewuster te maken dat 'apps nooit gratis zijn'. ,,Je denkt misschien dat het geen kwaad kan, omdat je het niet merkt dat al die partijen met je meekijken. Maar je moet je ernstig afvragen of het waard is om zo'n gratis app te downloaden. Iedere app heeft een prijs", zegt Saskia Bierling van Consuwijzer.

Quote Iedere app heeft een prijs Saskia Bierling van Consuwijzer

Wat kun je doen? Je kunt de hoeveelheid informatie die je weggeeft beperken, adviseert Consuwijzer. ,,Kies bewust welke app je wel of niet downloadt. Je zorgt er daarmee voor dat bedrijven niet nog meer gegevens van je krijgen.”

En een andere tip van de consumentenwaakhond: loop nog even de instellingen na om te zien welke apps je toegang tot informatie hebt gegeven. Je kunt bij sommige telefoons die instellingen na installatie nog wijzigen. Zo stel je bijvoorbeeld in dat een app je gegevens alleen tijdens gebruik van de app mag uitlezen. Of helemaal niet. Maar wie de volgende keer na het downloaden klikt op 'ja' maakt die keuze hopelijk wat bewuster.