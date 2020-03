‘Dit jaar meer faillissementen in Nederland door virusuitbraak’

Nieuw apparaat van Philips zendt info over patiënt snel naar specialist

6:00 AMSTERDAM - Als iedere minuut telt is snelle en accurate uitwisseling van informatie nodig. Met dat oogmerk ontwierp Philips een apparaat voor in de ambulance, dat belangrijke informatie verzamelt en al naar de specialist in het ziekenhuis stuurt, nog voor de ambulance op weg is.