Dit Nederlandse dorp heeft straks geen enkele kroeg meer: ‘Corona heeft veel veranderd‘

Aardse Zaken Miljoenen voor dertien grote bedrijven­ter­rei­nen in Brabant: ‘Hier kun je gewoon klappers maken’

14 augustus VEGHEL - Dertien grote bedrijventerreinen verbruiken in Brabant samen veel meer energie dan 600 kleintjes. Geen wonder dus dat de provincie juist op die dertien plekken wil oogsten met plannen voor verduurzaming. In de hoop dat de kleintjes ‘vanzelf’ volgen.