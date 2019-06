Dit waren de hete hangijzers bij de pensioengesprekken

Pensioenleeftijd stijgt niet meer automatisch



Werknemers mogen vandaag de dag op 66 jaar en 4 maanden met pensioen. Die leeftijd zou eind van het jaar doorstijgen naar 66 jaar en acht maanden en naar 67 jaar in 2021. Aan die wetmatigheid komt een eind. Ten eerste wordt de huidige pensioenleeftijd met twee jaar bevroren. Ten tweede zal die leeftijd later niet meer één op één met de gemiddelde leeftijd stijgen.



Dit zijn belangrijke punten die de bonden hebben binnengesleept, maar ook de werkgevers niet onwelgevallig zullen zijn. Oudere werknemers zijn over het algemeen vaker ziek en kunnen fysiek minder aan.



Uit kostenoverweging hebben uiteenlopende kabinetten de koppeling tussen de gemiddelde leeftijd en de AOW-leeftijd te vuur en te zwaard verdedigd. Bonden wierpen met name de laatste jaren tegen dat werknemers de koppeling zeer onrechtvaardig vonden. We worden met z’n allen steeds ouder – omdat we gezonder leven en minder roken – maar als ‘beloning’ moesten werknemers jaren extra doorbuffelen. De hele leeftijdswinst ging zo op aan langer door­werken.