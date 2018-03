Dit weet een app allemaal over jou

Toch is het niet verboden wat die app-aanbieders doen. Het enige is: de app-aanbieder moet er wel duidelijk over zijn – ook waar de aanbieder de gegevens voor gebruikt en met wie hij ze deelt. Maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk. Kortom: die ene ogenschijnlijk nutteloze vraag over toegang tot persoonlijke informatie is dus belangrijker dan we direct realiseren.



Consuwijzer voert al enige tijd een campagne om consumenten bewuster te maken dat 'apps nooit gratis zijn'. ,,Je denkt misschien dat het geen kwaad kan, omdat je het niet merkt dat al die partijen met je meekijken. Maar je moet je ernstig afvragen of het waard is om zo'n gratis app te downloaden. Iedere app heeft een prijs", zegt Saskia Bierling van Consuwijzer.