DLL in Eindhoven benoemt Mike Janse tot operationeel topman

Janse werkt sinds 2004 voor DLL, waar hij eerder leidinggevende posities vervulde in financiële en operationele functies, zowel in Europa als in Zuid-Amerika. In zijn vorige baan was hij als senior vice president verantwoordelijk voor de activiteiten van DLL in Latijns Amerika. Gedurende die periode groeide DLL stevig in deze regio en liet het 'sterke financiële resultaten en uitzonderlijke hoge tevredenheidsscores van klanten en medewerkers zien', aldus DLL.