DLL uit Eindhoven doet het goed, zegt Rabobank

DLL met hoofdkantoor in Eindhoven - voorheen De Lage Landen - concentreert zich sinds april vorig jaar op de wereldwijde financiering van onder meer tractoren, bulldozers en röntgenscanners inclusief service en verzekering. Autoleasedochter Athlon is in december 2016 verkocht aan Mercedes. De leaseactiviteiten voor Rabo-klanten zijn bij het moederbedrijf ondergebracht, evenals consumentenfinancieringen van Rabobank en van Freo.

Over de leasingactiviteiten meldt de bank dat de operationele winst voor belastingen met 12 procent is gedaald tot 419 miljoen euro. 'Onderliggend' is volgens Rabobank sprake van een stijging, omdat in het resultaat een afschrijving als gevolg van optimalisering van de leaseportefeuille is opgenomen. DLL had bovendien te maken met hogere operationele kosten, als gevolg van uitbreiding van activiteiten, de afronding van de verkoop van Athlon en de overdracht van de activiteiten voor Rabo-klanten aan het moederbedrijf.