DLL uit Eindhoven ziet omzetgroei en dalende winst

Nederland­se economie groeit mede doordat consumen­ten veel uitgeven

14 augustus De Nederlandse economie heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De economische groei is gelijk aan die van de afgelopen kwartalen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is Nederland een stuk beter af dan buurland Duitsland. Onze oosterburen maakten vanochtend bekend dat de economie van het land is gekrompen, vooral door internationale handelsconflicten en de vertraging van de wereldeconomie.