DNB: contant betalen moet mogelijk blijven voor ouderen

Philips lijft maker hartfilm­pjes EPD Medical in

9:49 EINDHOVEN - Philips neemt het bedrijf EPD Medical over. EDP ontwikkelt medische toepassingen voor beeldvorming rond hartritmestoornissen. Het concern in gezondheidstechnologie betaalt in eerste instantie 250 miljoen euro in contanten, later gevolgd door aanvullende betalingen.