DNB: Huizenprijzen gaan in twee jaar meer dan 6 procent omlaag

Volgens de raming zakt het gemiddelde bedrag waarvoor huizen van eigenaar wisselen in beide jaren met dik 3 procent. Dit betekent een forse bijstelling van de verwachtingen van de centrale bank. Die ging er bij zijn laatste voorspelling in juni nog vanuit dat de huizenprijzen zouden blijven stijgen. Ook economen van Rabobank en ING voorzagen bij recente ramingen nog niet zo’n sterke prijsval.

De voornaamste reden voor de forse prijsdaling is het oplopen van de hypotheekrente. In de loop van dit jaar is die rente zo'n 3 procentpunt gestegen. Daardoor kunnen mensen minder geld lenen voor de aanschaf van een huis. Een half jaar terug had DNB niet voorzien dat de hypotheekrente dit jaar zo hard zou oplopen. Ook blijft er bij veel mensen minder geld over om in een nieuw huis te steken als gevolg van de hogere energieprijzen en duurdere boodschappen.