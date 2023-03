DNB-president Klaas Knot: Inflatie blijft volksvijand nummer één

,,Ik ben niet tevreden over de inflatie’’, zei Knot bij de presentatie van het jaarverslag van De Nederlandsche Bank (DNB). ,,Vorig jaar kwam de inflatie uit op 11,6 procent.’’ Ook voor de komende jaren blijft de inflatie boven de doelstelling van 2 procent is de verwachting. En die hoge inflatie raakt de mensen rechtstreeks in de portemonnee. Niet alleen werkenden, ook gepensioneerden en mensen met een uitkering zien hun koopkracht teruglopen.

Topprioriteit

Vandaar dat bestrijden van de inflatie topprioriteit is. Die hoge inflatie wordt deels veroorzaakt door de dure energie en de hoge voedselprijzen. Maar ook andere producten en diensten worden steeds duurder.



Om de inflatie te bestrijden verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente. Het idee is dat de hogere rente lenen duurder maakt. Als er minder geleend wordt remt dat de groei van de economie. En die rem moet er voor zorgen dat de inflatie daalt.

Volledig scherm Klaas Knot. © REUTERS De ECB heeft de rente al fors verhoogd, maar de economie blijft nog op volle toeren draaien. ,,Ik denk dat er meer renteverhogingen nodig zijn’’, aldus Knot. ,,Al weet ik niet met hoeveel de rente moet worden verhoogd.’’

Bankencrisis

De bankencrisis, die banken in de VS en Zwitserland trof, kan ook nog wel eens nuttig zijn voor de inflatiebestrijding. Dat komt omdat het voor banken nu duurder wordt om geld aan te trekken. Dat komt bovenop de renteverhoging van de ECB. En dat werkt door in de rente die banken aan bedrijven en consumenten vragen.

,,We zien de eerste tekenen al dat banken minder krediet verstrekken’’, zegt Knot. Maar of dat een trend is die zich doorzet is nog niet te zeggen.

