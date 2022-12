DNB-president Klaas Knot niet bezorgd over recessie: ‘Ergste mogelijk al achter de rug’

Te weinig

Toch is er nog veel werk te doen volgens Knot. Hij wijst erop dat de beleidsbepalers van de ECB, waar hij zelf ook toe behoort, tussen nu en juli vijf keer bij elkaar komen. De DNB-baas denkt dat de rente in de komende maanden nog met stappen van een half procentpunt omhoog zal gaan en pas in de zomer op zijn piek zal uitkomen. ,,Het risico dat we te weinig doen is nog altijd groter dan dat we te veel doen. We zijn net aan het begin van de tweede helft.”