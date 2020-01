Doek valt voor kledingwinkelketen Didi

Voorzitter van TU/e wil half miljard euro uit ‘Wob­ke-fonds’

19:44 EINDHOVEN - Met ruim 1100 bezoekers was het tijdens The New Horizon dinsdagavond weer 'dringen op de ringen’ van het Evoluon. De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van dertien organisaties waarop ondernemend Brainport elkaar de hand schudt is ook steevast de gelegenheid voor een statement van een vooraanstaand persoon.