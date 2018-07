Dommelsch afgeschreven? Biermerk opnieuw in de markt gezet, met Dommel op het etiket

Het pils verandert niet, zegt brandmanager Sjors van Drie van moederbedrijf AB Inbev over de herintroductie van het merk, dat eerder al door sommigen werd afgeschreven. Hij erkent dat het eenvoudige en simpele van de nieuwe vormgeving in contrast staat met het ambachtelijke van de oude vormgeving. „We hebben nu gekozen voor een heel visuele stijl. De golf van de Dommel in ons logo hebben we eruit gelicht. Verder werken we met rood voor het pils en blauw voor het alcoholvrij bier. We gaan nu de ongeveer 150 horecabedrijven, die vooral in de regio Zuidoost-Brabant zijn, daaraan aanpassen.”

Geen campagne

Er komt geen grote reclamecampagne om het merk een uitbreiding te geven, zegt Van Drie. „Nu implementeren we het en later kijken we of een reclamecampagne nodig is. In de supermarkten hier in de regio hebben we doorgaans een goede plek en buiten de regio heeft ons blikje nog altijd een goede positie.”