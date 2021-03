Domper voor horeca: brancheclub niet-ontvankelijk in zaak over uitbetalen steun

Hightech detacheer­der uit Eindhoven gaat voor verdubbe­ling: TMC hervindt groeipad na stabiel coronajaar

10 maart EINDHOVEN - Ook in de hightech is op afstand werken goed mogelijk, heeft detacheerder van hoogopgeleide specialisten TMC gemerkt. In coronajaar 2020 wist het Eindhovense bedrijf de omzet te stabiliseren. In de eerste maanden van dit jaar is het pad naar verdere groei hervonden. Een verdubbeling naar 2500 specialisten in 2025 staat als stip op de horizon.