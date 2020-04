‘Door de cruciale beroepen steeds te benadrukken krijgen mensen aan de zijlijn een trap na’

Eer betonen aan de medewerkers in de zorg lijkt een nationale sport geworden. Een massaal applaus, spandoeken, optredens voor het ziekenhuis. Alles wordt uit de kast gehaald. Vorige week moesten we ons nog in het wit hullen voor de actie #inhetwitvoordezorg. En er gaat geen persconferentie voorbij zonder dat er in superlatieven over het heldhaftige werk van de zorgmedewerkers wordt gesproken. Nu is al vaker opgemerkt dat de zorgsector meer heeft aan voldoende beschermingsmiddelen, goede arbeidsvoorwaarden en extra geld dan aan deze bewieroking. Maar dat is niet het enige probleem met veel van deze initiatieven.