Doorstart Elco in Aarle-Rixtel, einde Ramaer

De doorstart betekent het definitieve einde van de naam Ramaer. Het Helmondse printplatenbedrijf stond jarenlang onder die naam bekend, eerst als dochterbedrijf van Neways en later als privé-onderneming van Gerard Meulensteen. Elco werd in 2014 eigenaar van Ramaer en kocht in 2017 branchegenoot V-PS (voorheen Vermeulen Printservice) uit Aarle-Rixtel. De bedrijven fuseerden tot Elco Netherlands. Een daadwerkelijke integratie van de twee bedrijven in het pand in Aarle-Rixtel was al gaande toen volgens de curator door een ‘incident’ het faillissement volgde. Een toelichting daarop stelt Te Biesebeek in zijn faillissementsverslag te zullen opnemen.