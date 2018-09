Doorstart voor twee kampeerwinkels Vrijbuiter

ACM greep in om adverten­ties autohandel duidelij­ker te maken

11:24 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ingegrepen om de prijzen in advertenties voor tweedehands auto's transparanter te maken. Volgens de toezichthouder was het vaak onduidelijk wat precies wel en wat niet in de geadverteerde prijzen meegenomen was. Ook de informatie over de garantie was vaak onjuist en onvolledig.