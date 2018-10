Doorzetter Willy Ahout bouwt met MTT in Eindhoven aan industrie rond micro turbine

Woning­markt dreigt volledig te ontsporen

11:09 Alle seinen staan op rood voor de woningmarkt. Het gemiddelde huis in Nederland was nog nooit zo duur als nu: 292.000 euro. Dat is een stijging van dik 10 procent ten opzichte van vorig jaar. Ondertussen is het aantal te koop staande woningen gedaald naar een dieptepunt. ,,Dit gaat echt de verkeerde kant op'', waarschuwen de makelaars.