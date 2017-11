Dow breekt door 24.000 punten heen

De Dow noteerde kort na de bel 0,5 procent hoger op 24.048 punten. Het is al de vijfde keer dit jaar dat de index met dertig toonaangevende fondsen een symbolische grens doorbreekt. Eind januari sloot de Dow voor het eerst boven de 20.000 punten, in maart passeerde de beurs de 21.000. De 22.000 volgde in augustus en de 23.000 half oktober.

Optimistisch

Beleggers lijken optimistisch over de ontwikkelingen rond de Amerikaanse belastinghervormingen in Washington. De Senaat stemt mogelijk vandaag over de belastingplannen van de Republikeinen. Het ingrijpende pakket aan belastinghervormingen voorziet onder meer in het verlagen van de belastingen voor bedrijven en particulieren.