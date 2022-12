‘Dr. Braun’ wist al jaren voor de ineenstorting van Wirecard van miljardenfraude, zegt kroongetuige

,,Dr. Braun zorgde ervoor dat we allemaal in dezelfde richting gingen’’, zei Bellenhaus op de derde zittingsdag in een bunker 5 meter onder de stad München. Volgens de kroongetuige was Braun de ‘absolute ceo’, die ‘alle macht’ in handen had. Bellenhaus verklaarde dat de topman al voor 2015 afwist van de zwendel. In juni 2020 stortte de boel uiteindelijk ineen door een missend bedrag van 1,9 miljard euro.