Drie 3D print bedrijven gaan hun krachten bundelen op BIC in Eindhoven

Het in Amsterdam gevestigde AM-Flow opent er een tweede vestiging, Marketiger en Additive Center, beide gevestigd in Eindhoven, verhuizen naar de BIC.

Samen gaan de drie bouwen aan een nieuw 3D-innovatiecentrum. De drie bedrijven willen niet alleen de onderlinge samenwerking intensiveren, maar denken ook voordeel te krijgen van bedrijven en onderwijsinstellingen in BIC. Op het BIC is ook al K3D-AddFab gevestigd, met een Eindhovense Additive Industries 3D metaalprinter bestemd voor industriële productie.

De drie nieuwkomers gaan samen circa 200 vierkante meter innemen op BIC. De verwachting is dat dat in de zomer verdubbelt. Datzelfde geldt voor het personeelsbestand, dat van rond de tien mensen bij het begin snel moet doorgroeien.

Profijt van aanwezige expertise

AM-Flow verwacht in Eindhoven naast de samenwerkingsvoordelen ook profijt te krijgen van de al aanwezige expertise op het gebied van robotica, vision software en andere elementen van industrie 4.0. “Brainport is op deze terreinen, maar zeker ook rond 3D-printing en additive manufacturing de hotspot van Nederland, misschien wel van Europa. En dat we op BIC kunnen samenwerken met partijen als Siemens maakt de overstap voor ons extra waardevol”, zegt Stefan Rink namens AM-Flow.

Voor Additive Center, dat 3D-technologieën via advisering en productontwikkeling bereikbaar wil maken voor de industrie, ligt de uitdaging in het laagdrempelig beschikbaar maken van het aanbod. Maarten van Dijk: “Wij hebben dus een puur inhoudelijke reden om naar BIC te verhuizen: nergens zouden we zo dicht op de markt zitten als daar. Dit is de plek waar industrie, innovatie en opleidingen bij elkaar komen.” Additive Center ziet in de nieuwe samenwerking ook een kans om 3D-grondstoffen als kunststof - waar nu vooral mee gewerkt wordt - en metaal dichter bij elkaar te brengen.

BIC kan groei faciliteren

Marketiger krijgt op Brainport Industries Campus de ruimte voor de doorontwikkeling. Maikel de Wit: “BIC kan onze groei faciliteren. Of het nu gaat om electra, de luchtafzuiging of het binnenrijden van nieuwe machines, op de campus krijgen we dat allemaal voor elkaar. En dat is hard nodig gezien onze groeiontwikkeling.” De Wit benadrukt dat succes voor hem een combinatie van de juiste technologie en de beste omstandigheden vereist. “Je kunt bij wijze van spreken de allersnelste printerkop maken, die krijgt pas waarde als ook zaken als postprocessing en marktbewerking kloppen. Met ons drieën in een omgeving als Brainport Industries Campus creëren we de best denkbare situatie om elkaar én het geheel succesvol te maken.”