Drie denktanks sluiten in Eindhoven een pact om vat op hightech te houden

Complexiteit niet te overzien

Tijdens het ESI symposium dat deze week bij de TU/e in Eindhoven werd gehouden waren meer dan 500 systeemingenieurs uit de hightech industrie en het academische netwerk aanwezig. Hoe goed ze hun werk ook doen, het menselijk brein kan de complexiteit eigenlijk niet meer overzien. ESI, onderdeel van TNO en gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven, werkt in open innovatie met de hightech industrie en de academische wereld aan methodes om deze complexiteit te beheersen. Dit heeft geleid tot verbetering in de efficiëntie van het ingenieurswerk van 20% tot 80%. Om de samenwerking te bestendigen werd tijdens het symposium het pact tussen de drie partijen gesloten waarin is afgesproken de ontwikkeling van dit vakgebied met vereende krachten voort te zetten.