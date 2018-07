Drie gebouwen op High Tech Campus Eindhoven voor nieuwe bedrijven

Makkelijk toegang tot voorzieningen

Het huidige gebouw van High tech XL (High Tech Campus 12) blijft de plek voor huisvesting van startende bedrijven in de eerste fase. Daar staat makkelijke toegang tot alle nodige voorzieningen voor de nieuwe ondernemers voorop. Er is kantoorruimte en er zijn vergader- en spreekkamers en ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten.

Doorgroeien

Het derde gebouw (29) is in het hart van de campus en bestemd voor bedrijven die al goed lopen en willen doorgroeien. Hier zijn grotere kantoorruimtes en laboratoria beschikbaar. Bovendien zijn deze gesitueerd vlakbij grote onderzoekers als Holst Centre, TNO, Teledyne Dalsa en Smart Photonics met faciliteiten waarvan ze mogelijk gebruik kunnen maken.

Volgens Paul van Son van de High Tech Campus is het initiatief ingegeven door het succes bij het werven van starters. „De interesse om zich hier te vestigen is groot en alleen maar groeiende. Omdat Philips had besloten een aantal afdelingen te centraliseren kwamen er twee gebouwen vrij die we mooi hiervoor kunnen gebruiken. Ik verwacht dat we vrij snel weer vol zullen zijn en dan kijken we gewoon weer verder naar vrijkomende gebouwen.”