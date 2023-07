Drie grote banken krikken spaarrentes op, maar de hoogste rente krijgen klanten elders

Grote banken verhogen de rentes op spaargeld. De Rabobank doet dat voor de tweede keer in korte tijd. De ING laat weten de rente halverwege volgende maand ook weer wat op te krikken. ABN Amro kondigde onlangs aan de rente in augustus te verhogen. De drie grote banken beheren ongeveer 80 procent van alle spaarrekeningen in Nederland, maar bieden lang niet de hoogste rentes aan klanten.

Per 15 augustus krijgen de meeste spaarders bij Rabobank 1,5 procent rente over hun tegoeden, waar dat nu nog 1,25 procent is. Daarmee zet Rabobank in op de hoogste spaarrente van de drie Nederlandse grootbanken. Klanten die hun spaargeld tot een jaar vastzetten profiteren al twee weken eerder van de renteverhoging. Wie zijn spaargeld langer onberoerd laat, kan hogere rentes krijgen.

Eerder deze maand ging de rente bij de Rabobank ook al omhoog, van 1 naar 1,25 procent. ABN Amro kondigde onlangs aan de rente in augustus met een kwart procentpunt te verhogen tot 1,25 procent voor alle tegoeden tot 1 miljoen euro. De ING laat weten de rente halverwege volgende maand ook weer wat op te krikken. Alle particuliere klanten ontvangen dan 1,25 procent rente over het spaarsaldo tot en met 10.000 euro. Daarboven wordt de rente bij ING 1,15 procent over tegoeden tot en met 1 miljoen euro.

De marktrentes, dus de tarieven waarvoor bijvoorbeeld banken onderling geld uitlenen, stegen de afgelopen tijd hard door acties van centrale banken om de hoge inflatie te bestrijden. De nieuwe verhoging van de spaarrente bij de Rabobank is daar een reactie op, stelt een woordvoerder.

Vertraging

Volgens de woordvoerder volgen spaarrentes de marktrentes altijd met een vertraging. Dat komt doordat banken het geld van spaarders vaak beleggen in langer lopende producten, zoals hypotheken, en daarvoor waren de rentes tot zo’n twee jaar geleden nog erg laag.

De drie grote banken beheren ongeveer 80 procent van alle spaarrekeningen in Nederland, maar bieden lang niet de hoogste rentes aan klanten. De relatief nieuwe onlinebank Bunq probeert klanten te lokken met 2,46 procent rente. Ook andere banken bieden aanzienlijk hogere rentes aan. Openbank, een dochter van het Spaanse Santander, hoopt met een rente van 3 procent in de eerste zes maanden spaarders binnen te halen.

De rente in het buitenland is vaak hoger, omdat banken en online spaarplatformen op zoek zijn naar spaargeld. Ze hebben dan immers meer geld om te investeren. Daar kunnen ze vervolgens weer geld mee verdienen: ze zetten het bijvoorbeeld uit voor leningen en hypotheken waar hogere rentes op zitten. Nederlandse banken hebben die noodzaak niet, er is al veel spaargeld. In maart van dit jaar hadden we met elkaar 436 miljard euro aan spaargeld bij de banken staan. Een bedrag dat blijft groeien.

Ondanks de verhoogde rentes blijven de meeste spaarders hun bank trouw. Een veelgehoorde klacht is dat het ingewikkeld is om van bank te veranderen. Maar dat valt wel mee, wie wil kan zo een spaarrekening openen bij een andere bank.

