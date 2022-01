Drogisterijen: tekort aan mondkapjes type 2

Type 1-mondmaskers volstaan op veel locaties niet meer, aldus het OMT. Type 2-mondmaskers zouden beter beschermen. Of het nu gaat om drukke doorstroomlocaties zoals winkelstraten of slecht geventileerde werkplekken: type 2-kapjes worden de norm. De stoffen exemplaren zijn vanaf nu uit den boze.

Jos Jongstra, directeur van Centraal Bureau Drogisterijbedrijf, was verrast door het advies. ,,We hebben ruim voldoende mondkapjes van het type 1, maar van type 2 veel minder.” Dat wordt bevestigd door José Mes, woordvoerder van Kruidvat en Trekpleister. ,,We mochten in eerste instantie door een tekort ook geen type 2-maskers verkopen, die waren bestemd voor de zorgsector. Dus we hebben volop ingezet op type 1.’’ Inmiddels verkopen deze drogisterijen al een tijdje type 2-maskers, maar in beperkte mate.

Geen verschil

Mes: ,,De vraag was ook niet groot naar deze maskers, de meeste mensen zien niet eens het verschil tussen type 1 en 2. Dat gaat nu snel veranderen. We zagen de afgelopen weken al een enorme vraag naar de FFP2-maskers die je in landen als Duitsland en Oostenrijk moet dragen. Het zijn vooral veel wintersporters die deze maskers kopen.’’

De drogisterijen proberen zo snel mogelijk voldoende type 2-maskers in de winkels te krijgen. Ook Etos en Albert Heijn (beide bedrijven vallen onder moederbedrijf Ahold Delhaize) zijn deze mondkapjes aan het inkopen. Webwinkel bol.com meldt dat type 2 in deze week 170 procent meer wordt verkocht dan in de week daarvoor. Of er een tekort is, kan een woordvoerster niet aangeven. ,,Het gaat veelal om artikelen van verkooppartners van bol.com. Wij hebben geen zicht op hun voorraad, maar als het online staat mag je er vanuit gaan dat ze het kunnen leveren. Dat is een namelijk de voorwaarde om iets op ons platform te zetten.’’

Action verkocht eerst in de fysieke winkels ook type 2-maskers, maar door de gedwongen sluiting kan dat nu niet. Een woordvoerder geeft aan dat wordt overwogen om ze ook online aan te bieden.

Wat houdt het OMT-advies in?



Het OMT adviseert het kabinet om de mondkapjesplicht uit te breiden. In alle publieke binnenruimtes zouden mensen een medisch mondkapje type 2 moeten dragen. Dan gaat het onder meer om onderwijsinstellingen, horeca, musea, kantoren en binnensportruimten. Ook voor sommige buitenlocaties met veel doorstroom, zoals drukke winkelstraten, adviseert het OMT om voortaan een medisch mondmasker te dragen. . Het advies geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, met uitzondering als iemand drinkt of eet. Op de site van de NVWA staat informatie over de verschillende soorten mondneusmaskers.

Volledig scherm Een stapel met niet medische mondkapjes. © Rob Engelaar