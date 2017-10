Drukke dag op de beurs

De levensmiddelengigant Unilever zakte na opening meteen 3 procent en was daarmee de sterkste daler in de hoofdindex. Het concern heeft in het afgelopen kwartaal door tegenvallend zomerweer in Europa minder ijs verkocht dan een jaar eerder. Daarnaast had het bedrijf last van de effecten van natuurgeweld in met name Noord-Amerika en van negatieve wisselkoerseffecten.