DTC Systems uit Helmond is failliet

DTC Systems verzorgde de aanleg en het volledige onderhoud van interne- en externe datanetwerken, telefonie en mobiele telefonie. "De markt voor telefonie via internet is in de afgelopen jaren veranderd. Als dealer heb je te maken met een paar grote spelers. Dat geeft druk op de marges", zegt curator Bob Sijben van Aben & Slag Advocaten in Helmond. Eigenaar C. Jongeling vroeg zelf het faillissement aan van zijn bedrijf. De curator stelt dat 'een behoorlijk aantal partijen' interesse heeft getoond in een doorstart van het bedrijf.