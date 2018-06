Duits Lufthansa lokt Nederlandse piloten met dikke bonus

Vliegmaatschappijen zitten te springen om nieuwe piloten. De nood is zo hoog, dat het Duitse Lufthansa in Nederland komt shoppen, en dat doet het niet met lege zakken. Studenten die de opleiding in gaan, krijgen direct 20.000 euro op hun rekening gestort. Ook de opleidingskosten zijn verlaagd.

Het is voor het eerst in de recente geschiedenis dat Lufthansa zich zo nadrukkelijk op de Nederlandse arbeidsmarkt roert, waar KLM vanouds een ijzersterke positie heeft. Met de bonus willen de Duitsers zorgen dat ze nog dit jaar voldoende geschikte kandidaten vinden om in de toekomst de stoeltjes te vullen. De opleiding van nieuwe piloten is topprioriteit voor het Duitse bedrijf, de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa.

,,De studenten mogen zelf weten waar ze het geld aan besteden”, zegt Charlotte Schmitz-Schot van ATC vliegopleiding in Nijverdal, waar de studenten hun opleiding gaan volgen. ,,Ze kunnen het gebruiken voor onderdak, om hun opleiding mee te financieren of om een autootje te kopen.”

Nog niet zo lang geleden was een opleiding tot piloot een opleiding tot werkloosheid. De crisis trof de luchtvaart hard en grote bedrijven hadden geen ruimte voor nieuw personeel. Tal van jongeren bleven achter met een schuld van ongeveer een ton, omdat ze hun dure studie niet konden verzilveren bij een luchtvaartbedrijf. Ook namen veel afgestudeerde piloten de wijk naar Azië of het Midden-Oosten.

Volledig scherm Vanouds leidt Nederland vooral KLM-piloten op © anp

Keihard nodig

Nu zijn ze in Europa (en de rest van de wereld) dus weer keihard nodig, maar het aantal piloten dat jaarlijks afstudeert is juist sterk gedaald. De KLM Flight Academy, de grootste opleiding van Nederland, ging bijvoorbeeld van 120 tot 150 afgestudeerde piloten per jaar een aantal jaar terug naar ongeveer 60 tot 70 nu.

Uit een onderzoek van opleider CAE Inc. bleek eerder dit jaar dat de luchtvaart in 2027 wereldwijd 255.000 piloten extra nodig heeft, en dat nog maar de helft daarvan momenteel in opleiding is. ,,De luchtvaart is een heel cyclische markt”, zegt Schmitz-Schot van ATC. ,,In 2016 was er nog een overschot aan piloten, nu is er een tekort.”

De studie die de Duitse luchtvaartreus in Nederland aanbiedt, duurt ongeveer 20 tot 24 maanden. Naast een bonus worden studenten door Lufthansa ook gelokt met lagere opleidingskosten. De opleiding kostte aanvankelijk ongeveer een ton, dat werd vorig jaar al verlaagd tot 88.000 euro. Voor 2018 is dat 66.000 euro. ,,In principe moet dat bij aanvang van de opleiding betaald zijn, maar als dat echt niet lukt, mag het ook nadat de opleiding is afgerond.”

De studenten die in Nijverdal de opleiding gaan volgen, komen in aanmerking voor een baan bij een van de dochtermaatschappijen van Lufthansa: Tui Germany, Eurowings of Brussels Airlines bijvoorbeeld.

In hoeverre de plannen KLM last bezorgt, is onduidelijk. Nederlands grootste luchtvaartbedrijf moet de kosten van haar opleiding voor het nieuwe studiejaar nog bekendmaken. John Hayward, directeur van de KLM Flight Academy in Eelde, wil daar niet op vooruitlopen, omdat het overleg met KLM en de banken nog loopt.

Wel constateert hij dat er 'een gigantische vraag naar piloten' is, en dat het 'begint te knijpen bij diverse airlines'. ,,Dit soort dingen zul je dus vaker gaan zien." Zorgen over de plannen van Lufthansa maakt hij zich niet, hoewel de prijs een aardig eindje lager ligt dan de studiekosten die in Nederland gangbaar zijn (ongeveer een ton). ,,Dat houdt je toch niet tegen. En als ik de aanvragen zie, is er ook voor onze opleiding voldoende belangstelling."

De KLM Flight Academy is niet van plan om het aantal opleidingsplaatsen sterk te verhogen, ten opzichte van de zestig van nu. Lufthansa kan in Twente maximaal vijftig studenten een plaats bieden, zegt de ATC vliegopleiding.