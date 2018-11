Duitse economie krimpt

AED-Part­ner in Son neemt AED Service in Ede over

13 november SON - Het Sonse bedrijf AED-Partner neemt AED Service in Ede over. Per direct neemt de Sonse leverancier van levensreddende defibrillatoren de service van de branchegenoot over en per 2 januari zal dat bedrijf ook onder de naam EAD-Partner gaan werken.