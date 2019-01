Duitse laser producent Trumpf neemt fotonica divisie van Philips over

EINDHOVEN - De Duitse fabrikant van lasers Trumpf neemt in het tweede kwartaal van dit jaar Philips Photonics over. De bedrijven zijn dit vorige maand overeengekomen. Philips Photonics heeft circa 280 werknemers in dienst op haar hoofdkantoor in het Duitse Ulm en in vestigingen in Aken en Eindhoven. Over de overnamesom doen beide bedrijven geen mededelingen.

Voor Trumpf, dat gespecialiseerd is in lasers met een hoog vermogen, opent de overname van het Philipsonderdeel een nieuwe markt van kleine lasers. Het gaat om diodes die infrarood laserlicht maken voor het transport van data in onder meer mobiele telefoons en sensoren voor zelfrijdende auto's. Trumpf hoopt er haar toegang tot de snelgroeiende fotonica markt mee te versnellen.

Startend bedrijf

Volgens een woordvoerder van Philips is Photonics een startend bedrijf dat sinds het in 2006 onder de hoede van Philips kwam snel is gegroeid. „Dat was in een tijd dat we nog veel deden op het gebied van licht. Maar het is een aparte tak van sport, een nichemarkt die los staat van onze focus op gezondheidstechnologie. Daarom hebben we het bedrijf eerst volwassen laten worden en nu het een volgende stap in haar groei moet maken krijgt het een nieuw thuis bij Trumpf. De werknemers van de Eindhovense vestiging werken tot nog toe onder de vleugels van onze directeur Henk van Houten van Philips Research op de High Tech Campus.”

Nadat Philips het in 2000 gestarte bedrijf overnam investeerde het in cleanrooms en een fabriek in 2014. Volgens Joseph Pankert van Philips Photonics heeft zijn bedrijfsonderdeel inmiddels al een half miljard mobiele telefoons voorzien van laserdiodes. „De overname door Trumpf verzekert ons ervan dat we door kunnen groeien als onderdeel van dit innovatieve bedrijf.” Trumpf investeerde in het halverwege vorig jaar eindigende boekjaar 340 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling. Dit op een omzet van 3,6 miljard euro, dat was 15 procent méér dan een jaar eerder.

Hoog vermogende lasers

Trumpf maakt hoog vermogende lasers in machines die onder meer in de metaalindustrie worden gebruikt voor het uitsnijden van onderdelen. Het bedrijf speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de nieuwste machines die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht van ASML in Veldhoven. De lichtbron van deze machines worden gevoed door lasers van Trumpf. De samenwerking krijgt onder meer gestalte in de tewerkstelling van zestig mensen van Trumpf op de afdeling onderzoek en ontwikkeling van ASML.