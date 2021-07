Duitse moeder loopt weken onwetend rond met lot van 33 miljoen: ‘Ik word nog steeds misselijk’

Tientallen miljoenen euro’s winnen zonder dat je het zelf door hebt. Een Duitse moeder heeft zich wekenlang niet gerealiseerd dat zij uit het niets multimiljonair was geworden, meldt de Duitse loterij Lotto Bayern . Het gaat om een megabedrag van 33 miljoen euro, het op één na hoogste gewonnen bedrag in de 75-jarige geschiedenis van de Duitse loterij.

Lotto Bayern probeerde al sinds begin juni contact met de Duitse te krijgen, nadat ze tijdens een trekking alle zeven ballen op het lot goed had geraden. De 45-jarige vrouw, een moeder van een minderjarige dochter, had haar lot ter waarde van 1,20 euro in haar handtas gestopt en was het daarna klaarblijkelijk vergeten. Ze bezocht allerlei plaatsen met haar tas, zonder te beseffen dat het stukje papier 33 miljoen euro waard was geworden.

Pas toen de vrouw opnieuw meespeelde met nog een loterij, kwam ze erachter dat ze waarschijnlijk voor de rest van haar leven niet meer hoeft te werken. ,,Ik word nog steeds misselijk bij de gedachte dat ik wekenlang achteloos met 33 miljoen euro in mijn tas heb rondgelopen”, citeert het Amerikaanse persbureau Associated Press de kersverse multimiljonair. Ze zou de zeven ingevulde getallen ter plekke bedacht hebben.

Duurzame woning

De Duitse moeder heeft geen voornemens om opnieuw deel te nemen aan een loterij. ,,Dit geldbedrag is genoeg voor mijn man, dochter en mijzelf. Ik geef nu graag voorrang aan andere deelnemers en wens hen net zo veel geluk als ik had”, aldus de geluksvogel.

Ze zegt het geld onder meer te willen investeren in de ontwikkeling van haar duurzame woning. Daarnaast wil ze naar eigen zeggen investeren in een milieubewuster leven voor haar gezin. Lotto Bayern geeft omwille van de privacy haar identiteit niet vrij. De Duitse moeder wil zelf ook liever anoniem blijven.

Wat betekent miljonair worden?

Dat een goed gevulde bankrekening grote gevolgen kan hebben voor je sociale contacten, vertelde de 38-jarige Tamara Straatman eerder deze week tegen deze site. Zij won 3,5 jaar geleden 10 miljoen euro met de Staatsloterij. ,,Ik heb wel relaties verbroken. Zei meteen: ‘Als jullie me blijven behandelen zoals jullie altijd deden, is er niks aan de hand’. Maar niet iedereen deed dat. Sommige mensen verwachtten dat ik dingen voor ze zou betalen of bleven eindeloos doorzeuren over schade aan bijvoorbeeld hun huis. Dan dacht ik: ‘Wat wil je nou?’. Als ik iets wil geven, doe ik dat uit mezelf. Niet omdat iemand van mij verwacht dat ik voor ze betaal.”

Het geld veranderde het leven van Tamara voorgoed. ,,Ik heb altijd een modaal salaris gehad. Moest creatief zijn om elke maand rond te komen en kocht mijn kleding in de sale. Dat hoefde nu niet meer. Ik investeerde in reizen en woongenot, maar om designermerken geef ik niet. Ik voel me al snel schuldig als ik een groot bedrag uitgeef, en heb moeten leren om mezelf af en toe te kietelen.”