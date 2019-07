Duitse topman van Nedschroef in Helmond treedt ‘met spijt’ af

Moeilijke tijd

Nedschroef maakt na een goed 2018 een moeilijke tijd door, zo werd bij het jubileum in juni bekend. De vraag naar bevestigingsmaterialen die Nedschroef maakt moet vooral uit de Europese auto-industrie komen. Die staat momenteel onder druk als gevolg van Brexit-perikelen, de dreiging van handelsbeperkingen door de VS en nieuwe emissienormen na de dieselaffaire.

Hüttenrauch is sinds 1 januari 2012 topman van Nedschroef. Sindsdien is de omzet met 50 procent gegroeid, kwam er een fabriek in China, zijn de producten diverser geworden en is er een luchtvaartdivisie gekomen. Ook zijn er meerdere overnames geweest en is het bedrijf meer gericht op onderzoek en ontwikkeling. Hüttenrauch blijft nog tot 31 december aan als adviseur om een soepele overgang te ondersteunen.