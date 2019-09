Duizend winkels dicht, is het te laat voor de schoenenzaak?

Duizend schoenenwinkels zijn in zeven jaar tijd uit de Nederlandse winkelstraat verdwenen. Dat is een afname van 29 procent. Net als andere producten bestellen we schoenen steeds vaker online. De branche heeft het zwaar. Toch is er volgens Sonny Duijn, retailspecialist bij ABN Amro, nog hoop voor de overgebleven schoenenverkopers. ,,Niet alle winkels gaan failliet, de verwachting is dat de verkoop in 2020 zelfs licht gaat stijgen.’’

In 2012 telde Nederland nog 3470 schoenenwinkels, dat zijn er zeven jaar later zo’n duizend minder (2450 verkooppunten in augustus 2019). Dat blijkt uit gegevens van ABN Amro, Locatus, Euromonitor en GfK. Het waren zowel ketens als particulieren die de deuren sloten. Van Dalen, De Schoenenreus, Dolcis en Manfield, het zijn voorbeelden van ketens die de afgelopen jaren omvielen of in afgeslankte vorm verdergingen. De branche heeft het volgens Duijn moeilijk omdat de winstmarges zo beperkt zijn. ,,Door de enorme concurrentie lukt het de winkels niet om hun prijzen te verhogen. In 2018 lagen de verkoopprijzen van schoenen op het laagste niveau sinds 2005, terwijl het algehele prijspeil in die periode met 22 procent is gestegen.’’

Kledingwinkels

Uiteraard speelt ook het online bestellen een belangrijke rol in het terugdringen van de fysieke schoenenzaak. Het online aandeel van schoenenaankopen is tussen 2016 en 2018 van 21 naar 26 procent gestegen. Duijn: ,,Daarnaast ondervinden schoenenwinkels concurrentie van kledingwinkels. ,,Zo hebben grote kledingwinkels als Primark, H&M en ZARA ook schoenen in hun assortiment opgenomen die ze verkopen voor een lage prijs. Zo is 9 procent van de totale omzet van H&M Nederland afkomstig van schoenen.’’

Van deze trend kunnen schoenenwinkels volgens econoom Duijn ook iets leren. ,,Zo is Steenwijk Schoenen een samenwerking aangegaan met Rinsma Modeplein in Friesland en vormt daarmee een zogeheten one stop shop voor de klant. Bezoekers kunnen bij meerdere gespecialiseerde partijen terecht om een outfit bijeen te shoppen. Bovendien is het bereik van de winkel groter en neemt de kans op een impulsaankoop toe.’’

Juiste maat

Ook het verhogen van de service is volgens Duijn een manier voor winkeliers om zich te onderscheiden van het online kanaal. ,,Het is belangrijk dat verkopers hun klanten kennen. Dit kan met behulp van apps die de schoenmaat meet. Voorbeeld is 3D-aboutme. Bij herhaalaankopen kunnen schoenenwinkels deze data en kennis inzetten om de klant te helpen de juiste maat te kiezen.’’

Internetverkoop zal volgens ABN Amro de komende jaren verder groeien, maar de bank verwacht dat ook de schoenenwinkels zelf meer gaan verkopen. ,,Consumenten kopen meer, dat zie je ook terug in de schoenenbranche.’’

Van Haren heeft met 6,2 procent het grootste marktaandeel in de versnipperde Nederlandse schoenenbranche, gevolgd door Adidas (5,4 procent), Scapino (4,3 procent), Nike (3,7 procent) en Ecco (3,5 procent).