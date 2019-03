Duizenden banen weg bij Volkswagen

Zevende Olympische Spelen voor Jans­sen-Frit­sen uit Helmond

12 maart HELMOND - Als een van de weinige Nederlandse bedrijven mag Janssen-Fritsen uit Helmond sporttoestellen leveren aan de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. Er ligt een getekend contract voor de basketbaltorens, over levering van turntoestellen zoals de balk en brug wordt nog onderhandeld. Het worden de zevende Zomerspelen voor de Helmondse firma.