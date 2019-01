Duizenden boze Duitse boeren met tractor naar demonstratie in Berlijn

,,We hebben genoeg van het agrarische beleid", schreeuwden de demonstranten tijdens hun mars door Berlijn. De voorzitter van de politieke partij de Groenen, Robert Habeck, was ook bij de demonstratie aanwezig. ,,Consumenten moeten meer letten op wat ze kopen en wat ze weggooien", aldus Habeck.



Bij de Brandenburger Tor in het centrum van de stad kwamen alle demonstranten vanochtend samen. Veel van hen waren gekleed in hun werkkleding. Zo liepen er bijvoorbeeld mensen in hun imkerkleren. Ook waren er meerdere luchtballonnen bij de demonstratie.