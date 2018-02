Dure zink zorgt voor meer omzet Nyrstar Budel-Dorplein

Maar het was niet alleen goed nieuws dat de jaarcijfers lieten zien. Want hoewel de prijs voor zink, gebruikt in bijvoorbeeld dakgoten en als beschermend laagje op staal, hoog was, de prijs voor het behandelen van zink liep daar nog op achter. Dat is wat in de fabriek in Budel-Dorplein gebeurt. Wel verwacht topman Hilmar Rode dat in de tweede helft van dit jaar die prijs weer zal stijgen. Ook over de zinkprijs blijft hij positief.

De fabriek in Budel-Dorplein had een pechjaar met op 5 oktober een waterstofexplosie in de uitloogfabriek. Daardoor lag deze vijftien dagen voor de helft stil en dat scheelde de productie van 11.500 ton zink. Bovendien was er in augustus gepland onderhoud, waardoor er 16.000 ton zink minder werd geproduceerd. Het zorgde ervoor dat de fabriek in Budel-Dorplein, de grootste van de vijf Nyrstar fabrieken, de enige was die flink daalde in productie. Over het hele jaar kwam er 248.000 ton zink uit de Budelse fabriek, 13 procent minder dan de 283.000 ton in 2016. Omdat de andere Nyrstar fabrieken stegen in productie was de totale zinkproductie van Nyrstar iets meer dan een miljoen ton, evenveel als in 2016.