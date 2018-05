Dutch Technology Week Eindhoven wordt groter podium

EINDHOVEN - In zijn zevende jaar groeit de uitstraling van de Dutch Technology Week (DTW). Met meer evenementen in Eindhoven en directe omgeving. En met meer activiteiten ook buiten de regio.

De DTW start maandag 4 juni, maar vestigt vrijdag 1 juni al de aandacht op zich in Amsterdam. Boegbeeld van de week en bestuurder van ASML Frits van Hout opent op het Damrak 's morgens de beurshandel, samen met de studenten Bente van den Tillaart (Summa) en Michiel Dirckx (TU/e).

Opvallend is dat Tilburg zich dit jaar aansluit met eigen activiteiten voor techniekpromotie voor scholieren en studenten en deelname aan de High Tech Ontdekkingsroute op zaterdag. Ook in Drachten en Assen is die dag zo'n evenement waar het grote publiek kan kennismaken met innovatieve bedrijven.

Philips is eerder in de week in zijn scheerapparatenfabriek in Drachten gastheer voor een conferentie over de kansen van big data. Philips zelf verzorgt daarover ook een presentatie. In Marknesse in Flevoland is een bijeenkomst over de ontwikkeling van geautomatiseerde fabricageprocessen voor composietproducten. In Dordrecht is een techniekmanifestatie voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Het podium dat de DTW biedt, wordt vooral in Eindhoven aangegrepen voor een scala aan presentaties. Een studententeam van de TU/e bijvoorbeeld laat zijn duurzame woongebouw zien waarmee het aan een wedstrijd in Dubai deelneemt. Het Hyperspace Institute, een vereniging voor de groeiende beroepsgroep voor virtual reality en augmented reality, wordt officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst in de Effenaar. Het popcentrum is ook het toneel voor een augmented reality escaperoom die samen met Dutch Rose Media wordt geopend. Ook het Warehouse of innovation in het voormalige V&D-gebouw in Eindhoven doet tijdens de week voor het eerst de deuren open. De roboticabeurs Vision, Robotics & Motion in Koningshof in Veldhoven heeft dit jaar voor het eerst zijn activiteiten met de DTW verbonden.

In het programma zijn zoals elk jaar twee grote publiekstrekkers in het Klokgebouw: Night of the Nerds (5000 jongeren die kennismaken met de nieuwste technologie) en Quiz Night XL met 1400 deelnemers.

Zonnewagen