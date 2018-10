'Duurzaam beleggen mag wat kosten'

Personeel Eindhoven komt met acties na aflopen ultimatum Ryanair

10:08 EINDHOVEN - Het cabinepersoneel van Ryanair gaat acties voeren uit protest tegen het besluit van de Ierse prijsvechter om de basis in Eindhoven te sluiten. Welke zijn nog niet bepaald, maar mogelijk wordt het werk onderbroken. ,,We sluiten geen enkele actievorm uit", aldus bestuurder Asmae Hajjar van FNV Luchtvaart, nadat een ultimatum aan Ryanair was afgelopen.