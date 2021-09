Duurzaam T-shirt voor een paar euro? Volgens Primark kan het

Het lijkt een contradictio in terminis: budgetketen Primark die in zijn 397 winkels (waaronder twintig filialen in Nederland) volop inzet op vergroening. Het is de bedoeling dat aan de hand van negen doelstellingen in tien jaar tijd het eigen bedrijf en ook de keten van leveranciers duurzamer gaan opereren. Zo belooft de koning van de katoenen kiloknaller dat de kleding vanaf 2025 langer (minimaal dertig keer wassen zonder slijtage) zal meegaan en twee jaar later ook te recyclen is. Ook gaat over zes jaar alle weggooiplastic in de ban en moet in 2030 de CO2-voetafdruk in de toeleveringsketen zijn gehalveerd. Bovendien streeft de retailer naar een loon voor alle werknemers in diezelfde toeleveringsketen waarvan ze kunnen leven.