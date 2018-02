E.on Eindhoven met 200 werknemers sluit deuren

Medewerkers krijgen de gelegenheid over te stappen naar het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam, of via een regeling het bedrijf te verlaten. Ongeveer een kwart van de werknemers bestaat uit uitzendkrachten die worden ontslagen.

Volgens bestuurder Energie Ruud Cornelisse van vakcentrale FNV is bedongen dat de vaste werknemers hun salaris en pensioen volledig kunnen houden. „Maar hoeveel mensen over willen gaan naar Rotterdam is nog onduidelijk. In ieder geval kunnen mensen die daar niet voor kiezen gebruikmaken van een protocol waarin een toelage is geregeld en een ontslag dat recht geeft op een WW-uitkering. Dat protocol willen we binnenkort aan onze leden voorleggen en de OR raadpleegt ook de niet-leden. Ik kan me goed voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld uit de omgeving van Weert komen niet willen pendelen of in het duurdere Rotterdam gaan wonen.”