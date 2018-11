E-shoppen binnen EU wordt gemakkelijker

Opinie Metaalwerk­ge­vers, kom snel uit die loopgraven!

10:44 De auteur van dit artikel is Henk van Rees. Hij woont in Oirschot en is out-bestuurder van FNV. Alweer zes maanden sleept het grote cao-conflict in de metaal zich voort. Een sector met 150.000 werknemers. Tienduizenden werknemers - ook in Brabant - hebben intussen vaak meerdere malen gestaakt voor een goede cao. Bij DAF hebben de mensen maar liefst al dertien keer gestaakt. Bij VDL Nedcar heeft men al negen dagen het werk neergelegd. Dit komt in de Nederlandse arbeidsverhoudingen vandaag de dag nog nauwelijks voor.