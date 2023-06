Ebusco in Deurne verkoopt 125 e-bussen voor het openbaar vervoer van Stockholm

Keolis heeft de aanbesteding voor openbaar vervoer in en rondom Stockholm, waar dagelijks bijna 800.000 mensen met het openbaar vervoer reizen. Keolis is ook actief in Västra Götaland, Uppland, Värmland, Dalarna en Skåne. Om deze activiteiten draaiende te houden heeft Keolis bijna 5.000 mensen in dienst. De door Keolis bestelde bussen worden uitgerust met een batterijpakket van meer dan 350 kWh.

Jonas Helsner, verkoopdirecteur Scandinavië van Ebusco, is blij met de order. „Dit is onze eerste opdracht voor Keolis in Zweden, nadat we eerder al een order scoorden met Keolis in Denemarken. We zijn verheugd dat we samen met Keolis uitbreiden en onze innovatieve Ebusco 3.0 straks te zien zal zijn in de Zweedse hoofdstad.”