Ebusco in Deurne wil revolutie ontketenen met lichtgewicht elektrische bus

UPDATE Winstwaar­schu­wing Philips door handelsoor­log

9:23 EINDHOVEN/AMSTERDAM - De handelsoorlog tussen China en de VS speelt Philips meer parten dan het concern zelf had verwacht. De productie in fabrieken staat op een lager pitje om de voorraden te verminderen. Ook heeft Philips steeds meer te kampen met hogere importheffingen. De maatregelen die het bedrijf zelf heeft getroffen om die klappen op te vangen, hebben niet zo snel effect als waarop was gerekend.