Ebusco uit Helmond profiteert van vraag naar e-bussen

Tien elektrische bussen in Utrecht. Zes in Noorwegen. Twee bijbestellingen in Zwitserland en in België. Het is niet op de schaal van VDL maar ook Ebusco in Helmond profiteert van de groeiende vraag naar elektrisch vervoer.

Het bedrijf dat zijn bussen nog in China laat assembleren, breidt gestaag uit in Helmond. Daar is de bezetting in een halfjaar tijd verdubbeld naar ruim 40 medewerkers, zegt algemeen directeur Peter Bijvelds. Met Paul van Beers haalde Ebusco een financieel directeur binnen. Een aantal vacatures heeft het openstaan. "Voor medewerkers voor de werkplaats en voor engineers. Ontwikkeling is onze kernactiviteit", stelt Bijvelds.

Ebusco wil op termijn als het substantiële aantallen gaat leveren een assemblagefabriek in Nederland oprichten. Zover is het nog niet. Volgens Bijvelds wordt '20 tot 30 procent' van de eindassemblage van onder meer de deze week in gebruik genomen bussen voor Qbuzz in Utrecht in de werkplaats in Helmond gedaan. Zo'n 70 procent van de componenten van Ebusco's bus komen van Europese toeleveranciers, zegt het bedrijf.

300 kilometer

Ebusco ontwikkelde een eigen concept met een batterijenpakket dat de bus in staat stelt in principe zonder bij te laden ongeveer 300 kilometer te rijden. Door gebruik te maken van een lichtgewicht constructie kunnen ondanks de relatief zware accu's zo'n 90 passagiers worden vervoerd.

In Utrecht rijden de 10 elektrische bussen op stadslijn 1 in de plaats van 10 dieselvoertuigen. "De kosten per kilometer voor de vervoerder blijven gelijk", verklaart Bijvelds.

Hoewel Ebusco inzet op rijden zonder tussentijds bijladen, heeft de busmaatschappij in Utrecht ervoor gekozen dat wel te doen. Met een zogenoemde pantograaf, een laadarm waarmee via een bovenleiding in een aantal minuten elektriciteit kan worden bijgetankt. Dat gebeurt aan het eindpunt van de rit. Qbuzz laat de bussen bijladen omdat een aantal voertuigen met 350 kilometer per dag een grotere afstand moeten afleggen dan de actieradius van de Helmondse bus mogelijk maakt.