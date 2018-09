ECB: ING moet verhuizing naar Londen deels terugdraaien

Mogelijk komt circa de helft van de honderd handelaren die in 2016 en 2017 noodgedwongen naar Londen verhuisden weer terug naar het Europese vasteland. Als mogelijke vestigingsplaatsen worden Amsterdam en Frankfurt genoemd, maar een definitieve beslissing is nog niet genomen. De ECB onderzoekt hoe brexit­bestendig Europese banken zijn. De toezichthouder eist van de banken dat ze vanuit een van de resterende 27 EU-lidstaten gewoon hun diensten kunnen blijven aanbieden, als de toegang tot het Verenigd Koninkrijk wordt afgesneden. Dat betekent dat de banken onder meer voldoende kapitaal en personeel in een EU-lidstaat hebben en vanuit de EU hun risico's kunnen beheersen.

Brexit

ING verplaatste de handel in onder meer obligaties en valuta de afgelopen twee jaar volledig naar Engeland. Alle ING-handelaren zitten daardoor in Londen, wat problemen oplevert na het definitief worden van de Brexit. Zo heeft de bank dan bijvoorbeeld geen toegang meer tot financiële markten en is het lastiger om risico's te beheren, aangezien ook alle risicomanagers nu in Engeland werken. ING rechtvaardigde de verhuizing twee jaar geleden echter met een juridisch advies.



Het vertrek uit Londen is een nieuwe tegenvaller voor ING, waar eerder deze maand financieel directeur Koos Timmermans opstapte na ophef over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Direct na het bekend worden van de schikking werd de vraag gesteld of topman Ralf Hamers nog kon aanblijven. De raad van commissarissen zei toen dat zijn positie niet ter discussie stond. Uiteindelijk was het Timmermans die opstapte.