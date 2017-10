ECB pompt minder geld in economie: spaarder voelt de pijn

Nedschroef wil van hoofdkantoor campus maken in hartje Helmond

14:18 HELMOND - Nedschroef als traditioneel, in zichzelf gekeerd bedrijf in die oude villa aan de Kanaaldijk. Van dat imago moet de Helmondse producent van bevestigingsmiddelen voor de auto-industrie volgens zijn topman Mathias Hüttenrauch snel af. „We gaan ons hoofdkantoor hier in Helmond daarom verbouwen en in omvang verdubbelen en daarbij gooien we de luiken open."