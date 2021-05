Écht groen vliegen is pas op zijn vroegst in 2035 haalbaar

De landbouw verandert continu, maar de innovatie­ve voerbakken uit Nijnsel zijn een blijvertje

22 mei NIJNSEL - De ene bak is de andere niet. Daar weten ze alles van bij Verba, fabrikant van varkensvoerbakken in Nijnsel. Sinds de oprichting, vrijdag precies vijftig jaar geleden, is innovatie de rode draad in het bedrijf van oprichter en eigenaar Bert Verbakel. Een gouden greep, want de landbouw verandert continu.