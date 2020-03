Economie en beurs krijgen opnieuw tikken

Het slechte nieuws blijft maar komen. Vanmorgen deed de Oeso, de denktank voor de rijkste industrielanden in de wereld, een duit in het zakje. De denktank waarschuwde voor een recessie in Europa en Japan als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Dat zou voor het eerst in tien jaar zijn dat de economie krimpt. Ook als de besmetting meevalt, zal de economie wereldwijd een half procent minder hard groeien dan eerder voorspeld, waarschuwde de Oeso.

Aan het begin van de dag zag het er nog zo goed uit. Beleggers in Azië zetten de beurzen hoger vanwege optimisme dat de autoriteiten zullen ingrijpen. Ook in Europa gingen de beurzen aanvankelijk omhoog. Dat lijkt vreemd, want hoe heftig de uitbraak er in kan hakken, bleek wel uit de cijfers uit China. De industriële productie stortte in februari in en de economische groei wordt flink lager, bleek afgelopen weekend. De cijfers waren nog slechter dan de meeste economen hadden verwacht.

Stimulering

Maar zoals de laatste jaren steeds het geval is: bij hoge nood beloven de monetaire autoriteiten om in te grijpen. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, kondigde aan de rente te verlagen als dat nodig is om de negatieve gevolgen van de coronabesmetting te bestrijden. Ook de Bank of Japan zegde toe om stimulerende maatregelen te nemen om de gevolgen van de besmetting tegen te gaan.

China kondigde al maatregelen aan. In Hong Kong wordt zelfs zogenoemd ‘helikoptergeld’ ingezet. Elke inwoner krijgt daar 1200 euro gratis geld van de autoriteiten. In Europa kondigde de Italiaanse regering aan 3,6 miljard euro uit te trekken om de gevolgen van de uitbraak in Lombardije te beteugelen. De Italiaanse minister van Financiën zei dat hij met zijn Europese collega’s zal overleggen of er meer fiscale maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van de virusuitbraak te beteugelen. De Europese Commissie zal in ieder geval minder streng letten op begrotingstekorten van landen.

Kruit

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt haar kruit nog droog. ECB-president Christine Lagarde kondigde vorige week aan de situatie scherp in de gaten te houden. Maar concrete uitspraken over wanneer er zal worden ingegrepen deed Lagarde niet.